HQ

Die Spielewelt ist oft ein sehr seltsamer Ort. Die Tatsache, dass ein bevorstehendes kostenloses Spiel eines bekannten Entwicklers von kostenlosen Spielen für unsere Mobiltelefone jetzt eine Early Access-Edition veröffentlicht hat, die 25,99 £ kostet, ist nicht mehr überraschend. Und es wäre in Ordnung gewesen, wenn Gamelofts hochgelobter Disney Speedstorm wenigstens wirklich, wirklich gut gewesen wäre.

Jeder Zeichentrickfilm, jede Zeichentrickfigur oder jeder Spielcharakter hat heute sein eigenes Rennspiel im Mario Kart-Stil, und in den letzten Jahren wurde dieses Subgenre mit Plagiaten vollgestopft. Manche besser als andere. Little Big Planet Karting, Star Wars: Super Bombad Racing, Sonic Team Racing, Crash Nitro Racing, Kartrider, Warped Kart Racers sind nur eine kleine Auswahl vorhanden, und nun ist Disney in die Szene eingetreten, was kaum ein Schock ist. Niemand besitzt die Rechte an und hat mehr ikonische Filmfiguren geschaffen als Disney, und als sie vor etwas mehr als einem Jahr bekannt gaben, dass sie Wreck-It Ralph mit Mickey, Donald, Goofy, Jack Sparrow, dem Beast, Woody und all den anderen zu einem Mario Kart-Klon verschmolzen hatten, war es ein Kinderspiel.

Gameloft hat so ziemlich alles von Mario Kart 8 gestohlen, außer der erfolgreichen Spielmechanik/Geschwindigkeit, dem Charme, der Herausforderung und der Tiefe.

Gameloft ist ein erfahrenes Studio, das fast ausschließlich Rennspiele für unsere Handys entwickelt hat, und ihre Asphalt-Spieleserie ist jetzt lächerlich beliebt und in ihrem neunten Teil. Mit Disney Speedstorm haben sie die Spielmechanik weitgehend von Asphalt 9: Legends übernommen, die Gleise verkleinert und die Trümmer durch Miniautos im Disney-Stil ersetzt, was zu einer Art Mischung zwischen den Schiffen in F-Zero und den Karten in Mario Kart 8 führt.

Werbung:

Der Aufbau ist identisch mit Mario Kart. Acht Fahrer, jeder in einem Kart, fahren auf kurzen Strecken mit verschiedenen Arten von Disney-Themen (inspiriert von verschiedenen Disney-Filmen/-Welten). An vier Punkten rund um jede Strecke gibt es Blöcke mit Waffen und Power-Ups, und natürlich musst du schnell fahren, deine Gegner aus dem Weg schieben, Waffen aufheben und die Fahrer vor dir abschießen. Super einfach und natürlich direkt aus Mario Kart gerippt. Gameloft hat auch andere Elemente eingebaut, die direkt von Mario Kart 8 übernommen wurden, wie z.B. die Drift-Funktion (die einfacher ist, aber auf genau die gleiche Weise aktiviert wird) und die Fähigkeit, an bestimmten ausgewählten Stellen auf den Strecken über bestimmte (hellblaue) Energiefelder an Wänden zu fahren.

Der Unterschied besteht darin, dass Disney Speedstorm ein kostenloses Spiel ist, das als Live-Service konzipiert ist, was bedeutet, dass alles Geld kostet und alles von Anfang an gesperrt ist. Mickey ist verfügbar und scheint der "Allround"-Charakter des Spiels zu sein, während alles andere gesperrt ist und über Spielzeit oder echtes Geld freigeschaltet werden muss. Und es ist wie immer eine Schande, dass es nicht etwas so Einfaches wie einen unkomplizierten, unkomplizierten Spielmodus gibt, in dem man einfach einen Fahrer auswählt und fährt, ohne viel Aufhebens.

26 £ für ein kostenloses Spiel zu bezahlen, ist verdammt bizarr.

70% der versprochenen Disney-Figuren fehlen derzeit auch, was natürlich bedeutet, dass sie im kommenden Jahr oder so in Form von "Staffeln" ausgerollt werden. Ich persönlich bin dieser Art von Arrangement mehr als überdrüssig und möchte wirklich nicht neun Stunden lang sitzen, um nur als Goofy zu spielen.

Werbung:

Ich mag es auch überhaupt nicht, wie sich dieses Spiel anfühlt, wenn man in einem Rennen ist. Die Physik ist schrecklich und es fühlt sich immer so an, als würde das Auto zwei Zentimeter über dem Boden schweben. Das Driften ist zu einfach, was es langweilig macht und den Tracks fehlt all der Charme, die Abwechslung und die lustigen Tricks, die man in Mario Kart 8 findet. Disney Speedstorm ist auch in den ersten beiden Klassen zu langsam, selbst wenn Sie driften und Boosts treffen, um der Konkurrenz weit voraus zu sein. Es fühlt sich an, als ob die Bremse die ganze Zeit halb durchgedrückt ist, was frustrierend ist, und das ist bei mir nie der Fall, sagen wir, Mario Kart 8, wo sich selbst 50 ccm lustig und einigermaßen herausfordernd anfühlen.

Ich mag auch nicht besonders, wie es aussieht. Das Design ist nichts, was ich als etwas anderes als einen Misserfolg bezeichnen würde, da der farbenfrohe Charme der Disney-Welt hier etwas zu grau und ein wenig zu unpersönlich geworden ist. Die Art und Weise, wie zum Beispiel Jack Sparrow oder Belle aus Beauty & The Beast aussehen, erinnert an nachlässig implementierte Disney Infinity-Versionen, und in Kombination mit einer Handyspiel-ähnlichen Grafiktechnologie möchte ich das nicht loben. Für PlayStation 5 sieht Speedstorm okay aus, auch wenn die Strecken zu "nass" aussehen. Auf der Switch sinkt die Bildrate oft auf etwa zehn Bilder pro Sekunde (von 30), was dies in meiner Welt auf Nintendos Konsole fast unspielbar macht.

Bei Switch sinkt die Bildwiederholfrequenz in regelmäßigen Abständen von 30 FPS auf zehn.

Ich wollte Speedstorm wirklich mögen, da ich Mario Kart 8: Deluxe verehre, Sonic Team Racing liebe und Crash Nitro Racing wirklich genieße. Aber ich kann nicht. Dies ist seelenlos, einfallslos und dumm in seinem Design und nur eine Möglichkeit für Gameloft und Disney, zu versuchen, mit einem ständig wachsenden Subgenre schnelles Geld zu verdienen. Mein achtjähriger Sohn war gestern nicht im Geringsten beeindruckt und verließ die Couch nach nur drei Rennen, was in vielerlei Hinsicht das schlechteste Urteil sein könnte, das dieses Spiel jemals erhalten wird.