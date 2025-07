Disney+ Sizzle Reel zeigt neue Einblicke in Wonder Man undPercy Jackson and the Olympians

Ironheart wurde gerade auf Disney+ ausgestrahlt und in naher Zukunft können sich Marvel Cinematic Universe -Fans darauf freuen, in die Kinos zu gehen, um The Fantastic Four: First Steps zu sehen. Aber wie sieht es danach aus? Es gibt ein paar Projekte, darunter eine Wakandan Zeichentrickserie und schließlich die Live-Action Wonder Man mit Yahya Abdul-Mateen II und Ben Kingsley in den Hauptrollen.

Ja, die Show kommt und ist eigentlich ziemlich nah, da sie auch im Dezember Premiere haben wird. Wir haben zwar noch keinen vollständigen Trailer, den wir uns ansehen können, aber ein neues Sizzle-Reel für den Streamer hat ein paar Einblicke in das gezeigt, was es bieten wird, einschließlich Kingsleys Neuauflage des szenenstehlenden falschen Terroristen von Iron Man 3 Trevor Slattery.

Darüber hinaus präsentierte das Sizzle-Reel auch einige Teaser der zweiten Staffel von Percy Jackson and the Olympians, die ebenfalls im Dezember Premiere feiert. Dazu kommen noch ein paar Ausschnitte aus Alien: Earth und Only Murders in the Building, und es ist klar, dass Disney+ eine starke zweite Jahreshälfte geplant hat.