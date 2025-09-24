Disney sieht sich nach der Rückkehr von Jimmy Kimmel (wieder) mit Gegenreaktionen konfrontiert... Und hier ist der Grund dafür

HQ

Disney sah sich nach der Suspendierung von Jimmy Kimmel mit einer Menge Gegenreaktionen konfrontiert. Es begann mit ein paar wütenden Posts im Internet, und dann verbreitete es sich schnell: Menschen kündigten aus Protest ihre Disney-Abonnements. Jetzt hat die Walt Disney Company eine weitere Runde von Streaming-Preiserhöhungen für Disney+-, Hulu- und ESPN-Pakete angekündigt, während die Auswirkungen der Aussetzung von Jimmy Kimmel weiterhin zu Abonnentenkündigungen führen. Während das Unternehmen darauf besteht, dass die Erhöhungen lange vor der Kontroverse geplant waren, sehen viele den Zeitpunkt als zusätzlichen Anheizer für die Gegenreaktion. Dieser Schritt markiert einen weiteren jährlichen Anstieg der Abonnementkosten, wodurch Disney auf einer Linie mit Konkurrenten wie Netflix und Peacock bleibt, die beide Anfang des Jahres ihre Preise angepasst haben. Pläne mit Disney+, Hulu, ESPN und Werbung kosteten zuvor 16,99 US-Dollar und werden laut Disney-Website bald 19,99 US-Dollar kosten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!