Disney setzte Marvel und Lucasfilm unter Druck, Projekte vorzeitig anzukündigen

Für diejenigen, die mit den Veränderungen der letzten Jahre Schritt gehalten und Star Wars unter Disneys Leitung verfolgt haben, war es schwierig, die Anzahl der Projekte zu vermeiden, die angekündigt wurden, aber dann spurlos verschwanden. Jetzt stellt sich heraus, dass es dafür einen guten Grund gibt, denn im neuen Buch MCU: The Reign of Marvel Studios wird enthüllt, dass nicht nur Lucasfilm, sondern auch die Marvel Studios ständig von Disney unter Druck gesetzt wurden, ständig neue Projekte anzukündigen. Oft schon lange vorher waren sie mehr als lose Ideen auf einem Blatt Papier.

Vieles davon soll unter dem wachsamen Auge des ehemaligen Disney-CEO Bob Chapek stattgefunden haben und mit der Motivation geschehen sein, den Fans etwas zu geben, auf das sie sich in Zukunft freuen können. Am Ende wird das Ganze aber nur zu einer Belastung. Die Situation wurde unhaltbar, ein immer größer werdender Berg leerer Versprechungen, die einfach nicht eingehalten oder eingehalten werden konnten. Denn wer kann heute schon mit der Hand auf dem Herzen sagen, dass er sich an die Ankündigung von Rangers of the New Republic, Lando, A Droid Story oder Rogue Squadron erinnert – die mittlerweile fast alle durchs Raster gefallen sind.

Als ob das noch nicht genug wäre, haben wir auch noch Taika Waititis lange spekulierten Star Wars-Film, Rian Johnsons Trilogie, ein Projekt, das Kevin Feige leiten soll, und natürlich das Star Wars-Projekt des Game of Thrones-Duos David Benioff und D.B. Weiss, das ebenfalls (zum Glück) verworfen wurde. Die Situation scheint sich nun glücklicherweise zum Besseren gewendet zu haben, und zwar nach der Rückkehr des alten Chefs Bob Iger. Es gibt Berichte, dass Disney Lucasfilm sogar angewiesen hat, keine neuen Star Wars-Projekte mehr anzukündigen. Unserer Meinung nach eine sehr kluge Entscheidung.