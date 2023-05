Disney schließt sein neues Star Wars-Hotel nach nur 12 Monaten

HQ

Es kostete Millionen von Dollar, das schmerzhaft ehrgeizige und aufwendige Star Wars Hotel namens Galactic Starcruiser in Disney World in Florida zu bauen. Die Idee war, nerdige Gäste in einem Star Wars-Raumschiff übernachten zu lassen und alles, was dazu gehörte, und obwohl die Idee offensichtlich gut war und das Hotel kompliziert gestaltet war, ist sie auf eine Weise gefloppt, die sich niemand hätte vorstellen können. Das bedeutet, dass Disney die Galactic Starcruiser am 30. September dieses Jahres endgültig schließt.

Wir hier in der Redaktion stellen eine wilde Vermutung an, dass die Einnahmen nie wirklich zustande gekommen sind, und wir wetten, dass es etwas mit der Tatsache zu tun haben könnte, dass eine einzige Nacht in diesem Hotel 1.200 US-Dollar gekostet hat.

CNBC schreibt Folgendes über das Hotelerlebnis selbst:

"Der Galactic Starcruiser ist jedoch mehr als ein Hotel. Es ist ein immersives Erlebnis. Reisende verbringen ihre Zeit auf der Halcyon, lernen neue Charaktere kennen und orientieren sich an der hellen oder dunklen Seite.

"Der Kern der übergreifenden Geschichte lautet wie folgt: Sie sind Passagier auf einem Sternenkreuzer für eine zweitägige Reise. Während dieser Reise gehen ein Offizier der Ersten Ordnung und mehrere Sturmtruppen an Bord des Schiffes, um Spione des Widerstands auszurotten. Neben diesen Schurken gibt es Spione, Musiker, Rebellen und widerwillige Helden, alles, was eine Star Wars-Geschichte ausmacht.

"Und natürlich tauchen auch einige bekannte Gesichter auf, darunter Chewbacca, Rey und Kylo Ren.

"Das Erlebnis hat einige der höchsten Bewertungen der Gästezufriedenheit in der Geschichte von Walt Disney World erhalten und einen Thea Award für herausragende Leistungen im thematischen Unterhaltungsbereich erhalten."