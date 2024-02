Disney schließt Disney Movie Club und überlässt Sony die physische Medienproduktion

HQ

Es sind nicht nur Videospiele, bei denen wir einen ernsthaften Mangel an Sorgfalt für physische Medien feststellen können. Seit 2019 hat Disney seine Bemühungen im Bereich der physischen Medien langsam verringert und konnte mit der Veröffentlichung auf Disc nicht viel Geld verdienen.

Daher haben Disney und Sony eine Vereinbarung getroffen, die es Sony ermöglicht, die Produktion physischer Medien für die Maus zu übernehmen. Das bedeutet, dass der Disney Movie Club schließen wird, was wahrscheinlich bedeuten wird, dass die wenigen Leute, die physische Medien direkt bei Disney machen könnten, ihren Job verlieren werden.

Laut The Digital Bits hat Disney schon seit einiger Zeit keine Ahnung, wie man mit physischen Medien umgeht. Indem es an Sony weitergegeben wird, schickt es sein Problem in fähige Hände, aber wenn man bedenkt, wie groß Disney ist, wirft es sicherlich die Frage auf, wie es es geschafft hat, physische Medien so schlecht zu fummeln.