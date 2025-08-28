Disney sagt Live-Action-Remake des Zeichentrickklassikers ab

HQ

Disney liebt seine Live-Action-Remakes, und wenn man die Kassenzahlen von Filmen wie Lilo & Stitch sieht, ist es schwer zu verstehen, warum die Maus so gerne zu vergangenen Erfolgen zurückkehrt. Allerdings schafft es nicht jedes Remake ins Kino, wie die kürzliche Ankündigung zeigt, dass Disneys The Aristocats-Remake aus der Konserve kommt.

Dies stammt aus Score: The Podcast, in dem Questlove ankündigte, dass er seinen Aristocats-Film aufgrund eines Wechsels in der Disney-Führung nicht mehr drehen werde. "Eine neue Regierung kam ins Büro, und dann dachte ich: 'Okay, nun, das ist es, was ich vorhabe, und Papada, singe und tanze, und hier sind einige der Musikbeispiele und es gibt ein Team, mit dem ich zusammenarbeite, Dadada'", sagte er (Transkription via MickeyBlog). "Ich hätte dieses Projekt gerne gemacht, aber es gibt etwa 20 andere, die ich erreichen kann [...] es gibt buchstäblich vier andere Filme. Ich werde bis 2029, 2030 arbeiten. Es sollte also einfach nicht passieren. Vielleicht wird es in Zukunft passieren."

Disney hat in der Vergangenheit einige Live-Action-Remakes abgesagt, nämlich Das Schwert im Stein und Bambi, und wenn man bedenkt, dass einige seiner jüngsten Bemühungen nicht genau ins Schwarze getroffen haben, wählt das Unternehmen vielleicht einen vorsichtigeren Ansatz, um alte Klassiker wieder auf die große Leinwand zu bringen.