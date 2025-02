Disney prahlt mit guten Kritiken im actiongeladenen Andor Trailer zu Staffel 2

HQ

Disney hat endlich den ersten Trailer für Andor Staffel 2 veröffentlicht, und es bleiben nur noch zwei Monate bis zur Veröffentlichung am 22. April. Dies wird die zweite und letzte Staffel der mit Abstand am besten bewerteten Star Wars-Serie seit vielen Jahren sein. Tatsächlich hat es Disney dazu veranlasst, eine relativ ungewöhnliche Marketingstrategie zu verfolgen: Der Trailer ist voll von Zitaten aus Kritiken, die besagen, dass "die erste Staffel von Andor von Kritikern überall gefeiert wurde", was etwas, womit nur sehr wenige Original-Disney+-Serien in letzter Zeit prahlen können...

Der Trailer ist kurz, bietet aber bereits Einblicke in viele Actionszenen mit viel Spionage, Sabotage und Bombenangriffen, alles gemischt mit Rockmusik und Zitaten aus dem Rolling Stone, die es als "ein Prestige-Drama mit brennender Action und Emmy-würdigen Darbietungen" beschreiben. Dies ist keine typische Star Wars-Serie und auch kein typischer Star Wars-Trailer.

Es scheint, dass Andor Staffel 2 die einzige Live-Action-Star Wars-Veröffentlichung des Jahres sein wird, bevor sie nächstes Jahr mit The Mandalorian und Grogu und möglicherweise Ahsoka Staffel 2 in die Kinos zurückkehrt. Es wird 12 Episoden geben, die in vier Blöcke mit je drei Episoden unterteilt sind. Jeder Bogen wird wöchentlich veröffentlicht, so dass das Finale am 13. Mai stattfinden wird. Freust du dich schon auf Andor Staffel 2?