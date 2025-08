Disney plante und warb für einen starken KI-Einsatz im Live-Action-Remake von Vaiana, Tron: Ares

HQ

Disney hatte den starken Einsatz von KI in zwei seiner größten kommenden Filme, Tron: Ares und dem Live-Action-Vaiana-Remake, geplant und vorgestellt. Ein neuer Bericht zeigt, dass die Maus immer noch stark in den Einsatz der neuen und unerprobten Technologie investiert wird, wo immer sie kann.

Dem Bericht zufolge, der vom Wall Street Journal stammt, schlugen Disney-Führungskräfte die Idee vor, dass es in Tron: Ares eine KI-generierte Figur geben sollte, die als Sidekick für Jeff Bridges' Figur fungiert hätte. Die Idee wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Optik verworfen und zog schlechte Publicity auf sich.

Ein weiterer Plan war, Dwayne Johnsons Gesicht mit Hilfe von KI auf den Körper eines anderen Schauspielers für das Live-Action-Remake von Vaiana zu setzen. Johnson stimmte dem Plan offenbar zu, aber er wurde aufgrund von Daten- und Urheberrechtsbedenken nie umgesetzt.

Eines Tages scheint es, als würde ein Plan oder Pitch nicht verworfen werden, und wir werden einen großen Einsatz von KI in großen Filmen sehen. Schon jetzt schleicht es sich mehr und mehr in die Filme ein, die wir sehen, also halten Sie Ausschau nach mehr davon.