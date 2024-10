Disney plant eine große KI-Initiative, um seinen kreativen Prozess zu unterstützen

HQ

Kürzlich haben wir erfahren, dass Lionsgate, die Filmfirma hinter John Wick, Die Tribute von Panem und Borderlands, sich mit dem KI-Unternehmen Runway zusammengetan hat, um den kreativen Prozess in Zukunft zu unterstützen. Nun scheint es, dass Disney mit seiner Unterstützung von KI bald nachziehen wird.

Einem Bericht von TheWrap zufolge hat Disney Pläne für eine KI-Initiative, an der Hunderte von Personen im Unternehmen beteiligt sein werden. Es wird sich in erster Linie um visuelle Effekte und Postproduktion handeln, im Gegensatz zu Lionsgates Einsatz von KI, der für die Konzeption neuer Ideen gedacht ist.

Eine Quelle sagte TheWrap, dass Disney zwar an einer KI-Initiative arbeitet, dies aber nicht so umfangreich tut, wie andere Quellen vermuten lassen. Während Hollywood darum kämpft, sich damit auseinanderzusetzen, wie KI seine Zukunft verändern kann, begrüßt Disney sie von ganzem Herzen, was wahrscheinlich dazu führt, dass andere große Unternehmen aus Film und Fernsehen dasselbe tun. Die Kreativen bei Disney werden von dieser Entscheidung wahrscheinlich nicht beeindruckt sein, aber da das Unternehmen versucht, die Kosten weiter zu senken, ist es verlockend, die Technologie das tun zu lassen, was ein Mensch kann, auch wenn ersterer immer noch mit grundlegenden Aufgaben zu kämpfen hat.

