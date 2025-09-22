Disney macht einen Rückzieher und kündigt an, dass Jimmy Kimmel Live! wird wiederkommen

HQ

"Letzten Mittwoch haben wir die Entscheidung getroffen, die Produktion der Serie auszusetzen, um eine weitere angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land zu vermeiden", sagten Disney und ABC in einer Erklärung. "Es ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir das Gefühl hatten, dass einige der Kommentare zur Unzeit kamen und daher unsensibel waren. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, nachdenkliche Gespräche mit Jimmy zu führen, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen."

Also... Gute Nachrichten für alle Jimmy Kimmel Fans. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Jimmy Kimmel zu seiner Late-Night-Show zurückkehren wird, nachdem Disney sie kurzzeitig ausgesetzt hat. Der Stopp löste natürlich heftige Kritik von Fans, Schauspielern und Komikerkollegen aus, und in den sozialen Medien verbreiteten sich Aufrufe zum Boykott von Disney. Viele glauben, dass das Unternehmen aus diesem Grund das Comeback der Show beschlossen hat. Disney gibt jedoch an, dass die Entscheidung nach internen Gesprächen mit Jimmy Kimmel getroffen wurde, und sagte, dass die Pause dazu gedacht war, die Spannungen abzubauen und nicht mehr als das. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Sie können die gesamte Geschichte auch in chronologischer Reihenfolge verfolgen:

