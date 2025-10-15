Disney Lorcana TCG verwandelt uns in Detektive mit Flüstern im Brunnen

Obwohl wir eher über das Pokémon-Sammelkartenspiel oder Magic: The Gathering sprechen, sind wir bei Gamereactor auch große Disney-Fans, daher lag es für uns nahe, uns auch für das Sammelkartenspiel zu interessieren, das vom animierten Universum der Firma Mickey Mouse inspiriert ist. Disney Lorcana TCG wurde im Sommer 2023 veröffentlicht und spielt in einem fiktiven Reich, in dem die Spieler Disney-Figuren (hier Glimmer genannt) beschwören, die sowohl in vertrauten als auch in fantastischen Formen erscheinen. Wie Sie sich vorstellen können, sind die Möglichkeiten für Sets, Themen und Kombinationen hier endlos und Ravensburger, die Herausgeber des Spiels, haben jetzt ein ganz besonderes Set vorbereitet, um den Herbst zu feiern.

Es ist Whispers in the Well, eine Reihe von Geheimnissen, Intrigen und verstörendem Spaß. Judy Hopps und Nick Wilde, das Polizistenpaar aus Zootropolis, müssen ein Rätsel lösen, in das auch die IPs von The Black Cauldron und Gargoyles verwickelt sind, die ebenfalls ihr Debüt in Lorcana geben. Es beinhaltet auch die Hinzufügung von Flüstern, die eine Art von Schimmer sind, die nicht vollständig ausgebildet sind. Sie profitieren von der neuen Boost -Mechanik, um neue Fähigkeiten freizusetzen oder sie zu stärken. Um ein Flüstern zu verstärken, müssen die Spieler Karten aus ihrem Deck unter die Karte legen. Für alle Details und einen Blick auf alle neuen Lorcana Charaktere verpasst nicht die spezielle Lorecast-Episode.

"Es ist wirklich aufregend, an einem Kartenset wie "Flüstern im Brunnen" zu arbeiten, bei dem so viele wunderbare Disney-Schimmer in das Spiel integriert sind", sagt Shane Hartley, Ravensburgers Creative Vice President für Disney Lorcana TCG. "Wir wollten das Gefühl eines Detektivs hervorrufen, der im Flüstern der Tiefe nach Hinweisen sucht, und die Illustrationen in diesem Set bringen es wirklich auf die Beine!"

Disney Lorcana TCG: Whispers in the Well wird am 7. November bei Pre-Release-Events in spezialisierten Gaming-Geschäften und am 14. November überall sonst erhältlich sein, und Vorbestellungen für die Sets sind ab sofort möglich.