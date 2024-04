Disney liefert Tales of the Empire an diesem Star Wars Day

Wir nähern uns immer mehr dem jährlichen Star Wars Day, da der 4. Mai weniger als einen Monat entfernt ist. Während wir bis dahin noch wöchentliche Episoden der dritten Staffel von The Bad Batch genießen können, die am 1. Mai endet, stellt sich natürlich die Frage, was Disney und LucasFilm für den großen Tag auf Lager haben werden.

Es stellt sich heraus, dass die Antwort auf genau diese Frage mehr animierte Star Wars auf Disney+ ist. Am 4. Mai können wir uns auf eine Saison von Star Wars: Tales of the Empire freuen. Ja, das wird dem fantastischen Star Wars: Tales of the Jedi ähneln, nur dass wir uns nicht um ikonische Charaktere aus dem Jedi Order und die gute Seite von Star Wars drehen, sondern Kurzgeschichten und Ausflüge, die sich auf die Dark Side und die Sith konzentrieren.

Insbesondere können wir uns auf Episoden über eine junge Morgan Elsbeth freuen, die sich in der sich verändernden imperialen Welt zurechtfindet, und sogar auf eine über die ehemalige Jedi Barriss Offee, die tut, was sie tun muss, um in dieser neuen Welt zu überleben. Das Key Art und der Trailer teasern Auftritte von Thrawn, Fourth Sister, General Grievous, Darth Vader, Wing, den Nachtschwestern und den Grand Inquisitor an, so dass es so aussieht, als ob das Thema des diesjährigen Star Wars Day sein wird, gut darin zu sein, böse zu sein.

Seht euch unten den Trailer und das Poster zur Show an.