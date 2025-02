Disney legt das Streaming-Datum für Moana 2 fest

HQ

Nachdem er gegen Ende 2024 in die Kinos kam und sich dabei als Mega-Erfolg erwies, indem er der drittgrößte Film des Jahres 2024 wurde, indem er die 1-Milliarde-Dollar-Marke übertraf, haben wir darauf gewartet, zu erfahren, wann Disney beabsichtigt, Moana 2 auf seine Streaming-Plattform zu bringen. Dies wurde nun bestätigt und es wird schneller sein, als Sie vielleicht erwartet haben.

Disney hat bekannt gegeben, dass Moana 2 am 12. März auf Disney+ landen wird, was bedeutet, dass Sie in zwei Wochen zum Streamer gehen können, um die animierte Fortsetzung mit Auli'l Cravalho und Dwayne Johnson in den Hauptrollen zu sehen.

Wenn Sie nicht ins Kino gegangen sind, um Moana 2 zu sehen, schauen Sie sich unbedingt den Trailer des Films unten an, um zu sehen, ob dieser Film ganz oben auf Ihrer Watchlist stehen sollte, wenn er am 12. März erscheint.