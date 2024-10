Disney lässt die Menschen die Warteschlangen in seinen US-Themenparks gegen eine massive Gebühr überspringen

HQ

Disney führt eine neue Möglichkeit ein, die Warteschlangen in seinen Themenparks zu überspringen. Der Lightning Lane Premier Pass ist dem Lightning Lane Single Pass und dem Lightning Lane Multi Pass sehr ähnlich und ermöglicht es den Teilnehmern, längere Warteschlangen für eine theoretisch kürzere Warteschlange zu überspringen. Der Umfang des Premier Pass geht über andere Lightning Lane-Pässe hinaus, hat aber seinen Preis.

Der Lightning Lane Premier Pass kostet 400 US-Dollar pro Person im Freizeitpark in Anaheim, Kalifornien, was an sich schon verrückt klingt, aber der bloße Kauf dieses Passes gewährt Ihnen nicht einmal Zugang zum Park selbst, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Wenn Sie diesen Pass haben, müssen Sie nicht zu einer bestimmten Zeit für Ihre Fahrt ankommen, aber Sie müssen Ihre Brieftasche leeren. Disney-Fanatiker werden sicherlich einen Weg finden, das zusätzliche Geld zusammenzufassen, aber für Familien, die nur einen Tag im Park verbringen möchten, lohnt es sich möglicherweise nicht.

