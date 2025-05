Disney kündigt neues Freizeitpark-Resort in einem Land an, das Homosexualität verbietet

HQ

Disney hat ein neues "Disneyland"-Themenpark-Resort angekündigt, das siebte insgesamt der Welt und das erste im Nahen Osten. Sie findet in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, auf Yas Island statt, einem Touristenziel, das bereits Themenparks, Unterhaltungs- und Freizeitkomplexe mit internationaler Anziehungskraft bietet.

"Was wir mit Disney in Abu Dhabi schaffen, ist eine ganz neue Welt der Fantasie – ein Erlebnis, das Generationen in der gesamten Region und auf der ganzen Welt inspirieren und magische Momente und Erinnerungen schaffen wird, die Familien für immer in Ehren halten werden", sagte Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des Ministeriums für Kultur und Tourismus Abu Dhabi. Der Park wird von Miral mit der Expertise von Disney "imagineers " entwickelt und gebaut, aber es kann noch einige Jahre dauern, bis die Entwurfsphase abgeschlossen ist und der Bau beginnt.

"Unser Resort in Abu Dhabi wird die fortschrittlichste und interaktivste Destination in unserem Portfolio sein. Die Lage unseres Parks ist unglaublich einzigartig - verankert durch eine wunderschöne Uferpromenade - die es uns ermöglicht, unsere Geschichten auf eine völlig neue Art und Weise zu erzählen", sagte Josh D'Amaro, Vorsitzender von Disney Experiences.

In der Zwischenzeit beschweren sich viele Disney-Fans bereits, dass Disney, eines der "vermeintlich" fortschrittlicheren und einladenderen Unternehmen, einen neuen Themenpark in einem Land baut, das Homosexualität verbietet, mit Gefängnis bestraft wird und immer noch viele Formen der Diskriminierung von Frauen hat.

"Dieses Projekt wird eine Feier dessen sein, was möglich ist, wenn Kreativität und Fortschritt zusammenkommen", sagte D'Amaro. Fortschritt für wen?

