Disney+ kommt der Spiegelung des traditionellen Fernsehens mit endlosen The Simpsons Kanälen einen Schritt näher

Als die Streamer die Macht übernahmen, sah es wirklich so aus, als würde das traditionelle Fernsehen sein Ende finden. On-Demand-Unterhaltung wurde zur Art und Weise, Medien zu konsumieren, und viele gingen davon aus, dass Kanäle mit endloser Live- und geplanter Unterhaltung den Weg des Dodo gehen würden. Aber viele dieser Streamer haben begonnen, Kanäle oder endlose Shows anzubieten, und Disney+ versucht sich nun damit, mit einem Stream, der der immens langlebigen Zeichentrickserie The Simpsons gewidmet ist.

Disney+ hat eine The Simpsons Stream gestartet, die endlos die 782 und mehr Episoden der Serie abspielen wird, damit die Fans sie einschalten und genießen können. Es ist jetzt verfügbar, was bedeutet, dass Sie den Streamer hochfahren können und anstatt genau die Inhalte auszuwählen und zu konsumieren, nach denen Sie gesucht haben, können Sie jetzt einfach anfangen, etwas anzusehen, das ausgewählt wurde, um in diesem bestimmten Moment für alle Benutzer abgespielt zu werden.

Für diejenigen, die sich fragen, wie viel Zeit man diesem Kanal widmen müsste, um seine Reichtümer zu erschöpfen, gibt es im Moment weit über 15.000 Minuten The Simpsons zu sehen, was über 260 Stunden oder fast 11 aufeinanderfolgenden The Simpsons... Ay caramba!