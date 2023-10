Disney ist Berichten zufolge daran interessiert, EA zu kaufen

HQ

Mehreren Quellen zufolge wird Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard in dieser Woche für 68,7 Milliarden US-Dollar abschließen. Aber es scheint, als ob es in Zukunft eine weitere absolut massive Übernahme geben könnte, da Bloomberg berichtet, dass einige Disney-Führungskräfte derzeit den Kauf von EA in Betracht ziehen.

Auf diese Weise müsste Disney nicht nur sein Eigentum an andere lizenzieren, sondern könnte die Spiele selbst herstellen. Bisher soll sich der Disney-CEO Bob Iger jedoch unverbindlich geäußert haben. Es ist leicht zu verstehen, warum Disney ein Auge auf EA geworfen hat, da sie bereits viele Star Wars-Spiele entwickelt haben (zuletzt Star Wars: Jedi: Survivor), auch mit Marvel-Produkten zusammenarbeiten und mit Fox Sports eine große Sportmarke haben.

Der Besitz von EA würde Disney sofort zu einem Videospiel-Kraftpaket machen und EA Zugang zu einigen der stärksten popkulturellen Marken verschaffen, die es gibt. Glaubst du, dass das eine gute Entwicklung für Disney, EA und die Videospielindustrie ist?