Disney in Concert: The Sound of Magic geht 2026 auf UK-Tournee

Nach Tourneen und Auftritten in mehreren Ländern auf der ganzen Welt wird Disney in Concert: The Sound of Magic im Jahr 2026 endlich auf britischem Boden ankommen. Es wurde eine UK-Tournee angekündigt, die eine acht Termine umfassende Tour umfasst, die die Show in Städte in ganz Großbritannien führen wird, wobei die erste für Februar und die letzte für Mai geplant ist.

Was die Show betrifft, so wurde uns gesagt, dass sie Charaktere und Musik aus berühmten Disney Animation Projekten kombinieren wird, um "ein filmisches Konzerterlebnis wie nie zuvor zu schaffen". Es wird von einem Live-Symphonieorchester aufgeführt und bietet eine "unerwartete und aufregende Reise aus Musik und Animation, die nur Disney liefern kann".

Uns wird Musik von Snow White and the Seven Dwarves, Moana, Aladdin, Alice in Wonderland, The Jungle Book, Frozen, The Lion King, Encanto, Beauty and the Beast und mehr versprochen. Die geplanten Städte, Veranstaltungsorte und Termine können Sie unten sehen.



Manchester Bridgewater Hall - 20. Februar



Birmingham Symphony Hall - 21. Februar



Edinburgh Usher Hall - 24. Februar



York Barbican - 25. Februar



Rathaus von Sheffield - 26. Februar



London Eventim Apollo - 28. Februar



Glasgow Royal Concert Hall - 3. Mai



London Philharmonic Hall - 4. Mai



Tickets für die UK-Tournee sind ab dem 14. März 2025 erhältlich.