Disney Illusion Island wurde bei den TIGA Awards zum Spiel des Jahres gewählt

Es ist die Zeit des Jahres, in der Organisationen auf der ganzen Welt Preisverleihungen veranstalten, um die besten Videospiele des Jahres zu dokumentieren und hervorzuheben. Während viele Augen auf The Game Awards im Dezember gerichtet sind, fanden kürzlich die TIGA Awards in Großbritannien statt, was bedeutet, dass wir jetzt wissen, wer den begehrten Game of the Year Award von diesem britischen Handelsverband erhalten hat.

Überraschenderweise ist es Dlala Studios' Disney Illusion Island, das in diesem Jahr den GOTY-Preis mit nach Hause genommen hat, neben dem Gewinn des Best Social Game Award, und Dlala wurde als bestes kleines Studio bezeichnet.

Verschiedene andere Spiele und Projekte wurden gefeiert, darunter Desta: The Memories Between für den Diversity Award, God of War: Ragnarök für das beste Audiodesign, PowerWash Simulator für das beste Gelegenheitsspiel, Rebellion für den besten Publisher, Birmingham City University als beste Bildungsinitiative, Sumo Digital als bestes großes Studio und sogar Playground Games' HR-Direktorin Geraldine Cross, die als herausragende Person des Jahres ausgezeichnet wurde.

