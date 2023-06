Disney Illusion Island Impressionen: Charmant, bunt und charaktervoll

Summer Game Fest's Play Days Event ist in vollem Gange, und zum Auftakt hatte ich den Luxus, Dlala Studios' entzückenden und charmanten 2D-Plattformer Disney Illusion Island , in einer kooperativen Sitzung mit dem Creative Director des Spiels, AJ Grand-Scrutton. Dieses farbenfrohe Spiel, das nächsten Monat sein vollständiges Debüt auf Nintendo Switch geben soll, fordert die Spieler auf, sich als eine Sammlung einiger der kultigsten Disney-Charaktere zu verkleiden, darunter Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy, mit der Absicht, dann die Insel Monoth zu erkunden, in der Hoffnung, drei mystische Bücher zu finden, die helfen können, die Welt vor einer Katastrophe zu retten.

Das Spiel ist grundsätzlich als Plattformer aufgebaut, hat aber obendrein Metroidvania-Elemente. Es ist nicht so kompliziert wie ein Metroid-Spiel und auch nicht so anspruchsvoll wie die Nintendo-Serie, da es keine eingebauten Kampfsysteme gibt (Sie müssen Feinden einfach ausweichen, anstatt sie anzugreifen). Stattdessen werden Sie aufgefordert, grundlegende Bewegungsfähigkeiten wie Springen und Springen von Wänden zu verwenden, um die nahtlose Welt zu erkunden, zumindest ist dies der Fall, bis Sie auf verschiedene Fähigkeiten und Bewegungen stoßen, die neue Erkundungs- und Plattformoptionen versprechen. Der Geschmack von Illusion Island, den ich erlebte, verriet nicht genau einen dieser neuen Moves, aber ich stieß auf Teile der Welt, die nicht durchquert werden konnten und eindeutig Werkzeuge benötigten, wie z. B. etwas, das ein Greifer zu sein scheint, und so weiter.

Nur weil es keine Kampfbewegungen gibt und es Metroidvania-Elemente gibt, bei denen der Spieler manchmal im Wesentlichen zurückgehen muss, heißt das nicht, dass es nicht eine Fülle von Gründen gibt, sich frühzeitig abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen. Dlala Studios hat die Welt mit einer ganzen Reihe von Sammlerstücken und anderen Gegenständen übersät, die dich dazu bringen werden, jeden Winkel zu erkunden. Die meisten schalten direkt Erinnerungsstücke und andere Lore-Schnipsel frei, die einen Blick in die weitere Welt von Disney werfen, aber einige sind auch direkt mit der Charakterentwicklung verbunden. Du kannst schwebende blaue Kugeln in jedem einzigartigen Biom sammeln, um ein Kunstwerk zu vervollständigen und ein ganzes zusätzliches Herz zu verdienen, das es dir ermöglicht, einer weiteren schädlichen Interaktion standzuhalten.

Das Einzigartige an Disney Illusion Island ist, dass Dlala Studios versteht, dass Disney für alle Altersgruppen geeignet ist, und daher ein System im Startmenü eingerichtet hat, mit dem die Spieler den Grad der Herausforderung festlegen können, dem sie sich stellen möchten. Erfahrenere Spieler, die eine Herausforderung suchen, können die Welt mit nur einem Herzen betreten, während jüngere Spieler oder alle, die eine entspanntere Erfahrung suchen, zwischen zwei, drei oder sogar einer unendlichen Anzahl von Herzen wählen können.

Apropos Startprozess: Illusion Island hat zwar vier spielbare Charaktere, aber ihr Aussehen und ihre Animationen sind das einzige, was sie unterscheidet. Mickey, Minnie, Donald, and Goofy verfügen alle über die gleichen Move-Sets und Fähigkeiten, was bedeutet, dass die Entscheidung, wen du spielst, vor allem eine ästhetische Sache ist, obwohl die Animationen liebevoll gestaltet sind und nicht übersehen werden sollten. Aber nur weil es keinen großen Gameplay-Faktor gibt, der die Charaktere auszeichnet, heißt das nicht, dass Dlala Studios nicht versucht hat, jede der geliebten Personen genau darzustellen. Die Charaktere werden von denselben Synchronsprechern gesprochen, die die animierten Figuren seit Jahren zum Leben erwecken, was bedeutet, dass Sie immer noch Donalds knisternden Ton und Minnies quietschende Tonlage hören können.

Disney-Fans werden all diese Designelemente sofort erkennen, wenn es um die Charaktere geht, da sie originalgetreu angepasst und angeboten wurden, die Levels jedoch ein völlig anderes Spielfeld darstellen. Dlala Studios wurde sozusagen von der Leine gelassen und erhielt die kreative Freiheit, ihre eigenen Disney-Welten in Illusion Island zu bauen. Es gibt ganze Biome, die sich um verrückte Erfindungen aus Schrott drehen (wobei Grand-Scrutton hier Wallace & Gromit's World of Invention als Vergleichspunkt erwähnt), sowie andere Biome, die einer ganzen Reihe von Themen gewidmet sind.

Unabhängig davon, dass nur ein kurzer Ausschnitt der Welt gezeigt wird, ist es klar, dass Dlala Studios viel Leidenschaft und Liebe in dieses Spiel gesteckt hat. Disney Illusion Island bietet eine großartige Balance aus kreativen Plattformoptionen, lebendigen Levels, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie Sammelobjekten und Fortschrittssystemen, die sich nicht überwältigend oder anstrengend anfühlen. Es ist eine Anspielung auf die älteren und beliebten Disney-Plattformer, und es fühlt sich aufregend, lustig und zugänglich zum Spielen an und ist auch als Nintendo Switch-Exklusiv zu Hause. Mit vielen verschiedenen Biomen und einem nahtlosen Leveldesign, das keine Ladebildschirme enthält, nachdem du die Charakterauswahl abgeschlossen hast, wird Disney Illusion Island diesen Sommer für Jump'n'Run-Fans ein Spiel sein, das du im Auge behalten solltest.

Weitere Informationen zu Disney Illusion Island finden Sie in unserem Interview mit AJ Grand-Scrutton von Dlala, das bald auf Gamereactor verfügbar sein wird.