Disney Illusion Island hat jetzt ein kostenloses Inhaltsupdate

HQ

Viele Leute befürchteten gestern eine verschlafene Nintendo Direct, da das Unternehmen eine neue Konsole um die Ecke hat und sich in letzter Zeit hauptsächlich auf kleinere Titel und Neuveröffentlichungen verlassen hat.

Nintendo hat jedoch geladen und hatte eine Menge Spaß auf Lager, nicht zuletzt ein neues Mario & Luigi, ein Zelda (was den Titel mehr denn je rechtfertigt, weil wir tatsächlich Zelda spielen werden) und einen ersten Blick auf Metroid Prime 4.

Unter den kleineren, aber dennoch interessanten Ankündigungen finden wir neue Inhalte für Disney Illusion Island. Dieser Koop-Titel wurde letztes Jahr veröffentlicht und lässt uns Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und Goofy auf ein Abenteuer folgen.

Diese neue Ergänzung heißt Mystery in Monoth, wo wir helfen werden, das Geheimnis des Titels zu lösen, und das Update ist völlig kostenlos und jetzt verfügbar. Schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, was unsere vier Helden erwartet.