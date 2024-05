Disney Illusion Island Entwickler enthüllt, dass weitere DLCs in Arbeit sind

HQ

Disney Illusion Island - ein Metroidvania, in dem du als Mickey, Minnie, Donald und Goofy spielst, während sie drei mystische Bücher auf einer mysteriösen Insel aufspüren - erwies sich bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr als sehr beliebt.

Es wurde sogar als Spiel des Jahres ausgezeichnet, und man würde erwarten, dass noch mehr Disney Illusion Island in Arbeit sind. Zum Glück gibt es einen! Wie in einem Dokumentarfilm von DualShockers bestätigt, verriet der Co-Leiter des Projekts, Chris Jones, dass ein weiterer DLC in Arbeit ist.

"Wir sind wirklich glücklich mit unserem ersten DLC, dem Keeper Up-Update", sagte Jones. "Und jetzt sind wir gerade dabei, unseren zweiten DLC zu veröffentlichen, der eine Art narrativer Detektiv-Noir-Inhalt ist. Wir führen einen Charakter wieder ein, den die Spieler bereits aus dem Hauptspiel kennen, nämlich Dash Dolphin."

Wärst du bereit, nach Illusion Island zurückzukehren?