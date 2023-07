HQ

Es scheint seltsam zu sagen, aber Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und Goofy waren nie wirklich meine Säulen von Disney. Diese Sammlung ikonischer Charaktere hat den Test der Zeit bestanden, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich verehre sie, aber wenn ich an Disney denke, denke ich an Pirates of the Caribbean, Pixar, The Lion King, Lilo & Stitch und die anderen Franchises, die ab den 90er Jahren in die Szene kamen. Der Punkt ist, wenn ich an die Magie von Disney denke, kommen mir Mickey und Co. nicht sofort in den Sinn, obwohl ich jetzt, wo ich eine Menge Zeit mit Dlala Studios' Disney Illusion Island verbracht habe, denke ich, dass sich das ändern wird.

Dieser entzückende Plattformer erregte zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit, nachdem ich mich zusammen mit Creative Director AJ Grand-Scrutton in Los Angeles im Rahmen von Summer Game Fest hingesetzt und eine Vorschau erhalten hatte. Seitdem habe ich nach einer Chance geschrien, das vollständige Spiel zu spielen und den charmanten Humor, das unterhaltsame Gameplay und die wunderbaren Animationen des Titels in vollen Zügen zu erleben. Es hat mich nicht enttäuscht.

Im Kern ist Disney Illusion Island ein Metroidvania-Plattformer, der Mickey, Minnie, Donald und Goofy damit beauftragt, eine nahtlose Welt auf der Suche nach einer Sammlung mächtiger Bücher zu erkunden, die versprechen, das Land Monoth vor der Verwüstung zu retten. Wenn du ein Castlevania- oder Metroid-Spiel oder Blasphemous, Hollow Knight, Dead Cells, Guacamelee usw. gespielt hast, weißt du, was das bedeutet. Du musst herumreisen und neue Fähigkeiten und Gegenstände freischalten, die dir den Zugang zu neuen Zonen und Gebieten ermöglichen, um die Geschichte fortzusetzen. In dieser Denkweise ist es ein sehr traditionelles Metroidvania, aber wo sich Disney Illusion Island von anderen Spielen abhebt, ist seine Herausforderung, da dies kein brutal hartes Spiel wie einige der letzteren ist - es ist eigentlich das Gegenteil.

Die Geschichte ist nicht komplex, um voranzukommen, sie ist sehr linear und sagt dir genau, wohin du gehen musst, mit wem du sprechen sollst, wie du Dinge tun sollst. Der einzige Teil, der wirklich dem Spieler überlassen bleibt, ist, wie du zum nächsten Ziel reist, da du die Welt nach Belieben erkunden kannst, vorausgesetzt, du hast die Fähigkeiten, bestimmte Hindernisse und Gefahren zu überwinden. Hinzu kommt, dass das Gameplay keine Kämpfe hat (naja... abzüglich Bosskämpfe), so dass du es nicht mit Angriffen und Kampfmechaniken zu tun hast, sondern einfach den Gegnertypen auf der ganzen Welt ausweichen musst, indem du über sie springst. Und da es sich um ein durch und durch Disney-Spiel handelt, soll es für alle Altersgruppen spielbar sein, sodass die Jump'n'Run-Mechanik und das Leveldesign nicht sehr anspruchsvoll sind.

Jetzt denkst du vielleicht, dass dies sicherlich bedeutet, dass es überhaupt keine Herausforderung gibt, aber es gibt sie. Du hast nur eine bestimmte Anzahl von Herzen, um Treffern standzuhalten, und wenn du sie alle verlierst, musst du am letzten Kontrollpunkt respawnen. Zugegeben, diese Kontrollpunkte sind häufig und es gibt keine Strafe für das Respawnen, aber das System ist vorhanden.

Der Grund, warum dieser niedrigere Schwierigkeitsgrad in Disney Illusion Island wirklich gut funktioniert, ist, dass dieses Spiel so viel Charme ausstrahlt. Dies ist kein Metroid, bei dem man an seine Grenzen gehen möchte, es ist ein Spiel, das sich mit diesem kindlichen Gefühl der Ehrfurcht verbinden möchte, das Disney uns allen in unseren jüngeren Tagen eingeflößt hat. Die Erzählung basiert auf der Kraft der Freundschaft, der handgezeichnete und farbenfrohe Kunststil lässt mich an Disneys ältere Werke erinnern, der Soundtrack und der Ton sind ehrlich gesagt magisch. Es ist alles so authentisch Disney. Und das Beste daran ist, dass es sowohl Humor als auch Charisma bietet, das auf jüngere und ältere Zuschauer zugeschnitten ist.

Mickey und Minnie sind der Mittelweg, da sie sowohl für ältere als auch für jüngere Leute geeignet sind, Goofy hat eine... alberner Sinn für Humor, der zweifellos zu Kindern passt, und dann hat Donald diese pessimistischere und zynischere Aura, die mit dem Alter kommt. Das Quartett arbeitet mühelos zusammen und es ist zweifellos den Original-Synchronsprechern zu verdanken, die hier ihre Rollen wiederholen, dass sich alles so besonders und echt anfühlt. Die Vielzahl der langen und vollständig vertonten Zwischensequenzen erhöht dies nur, und glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es Ihnen schwer fallen wird, sich ein Grinsen aus dem Gesicht zu wischen, wenn die Charaktere aneinander abprallen, umso mehr, wenn Sie einen Witz verstehen, der eindeutig für ein älteres Publikum gedacht ist.

Die Welt von Monoth ist hauptsächlich in drei Biome unterteilt: Pavonia, Gizmopolis und Astrono. Jedes hat ein einzigartiges Thema, sei es Botanik oder der Kosmos, und abgesehen davon, dass Sie der Geschichte durchgehend folgen, können Sie unzählige versteckte Wege und Pfade erkunden, um Sammlerstücke und andere Leckereien zu finden, die sich auf ehemalige Disney-Werke beziehen, und können verwendet werden, um Puzzleteile freizuschalten, die letztendlich dazu führen, dauerhaftere Herzen zu erhalten. Ich muss sagen, dass ich die Erkundung gegen Ende ein wenig ermüdend fand, da es nicht sehr lohnend rüberkam, Zeit damit zu verbringen, Sammelobjekte aufzusammeln oder nach Mickey Mouse-Symbolen Ausschau zu halten, die in den Hintergrund eingebaut sind. Dies wurde besonders deutlich, da es sich um ein Metroidvania-Spiel handelt, bei dem man seine Schritte zurückverfolgen muss, was sich am Ende ein wenig zu vertraut anfühlt und Schwierigkeiten hat, Ihre Aufmerksamkeit zu halten, während die Stunden vergehen.

Um die Dinge frisch zu halten, bietet Disney Illusion Island glücklicherweise eine großartige kooperative Unterstützung. Du kannst dich mit bis zu drei Freunden zusammenschließen, um die Welt zu erkunden und die gesamte Geschichte abzuschließen. Wenn jede Person die Rolle von Mickey, Minnie, Donald und Goofy übernimmt, öffnest du die Tür zu Koop-Mechaniken, wie z. B. Leapfrogging, um lange Lücken zu überbrücken, Seilfallenlassen, um die Vertikalität des Spiels zu bewältigen, und sogar die entzückende Umarmung, um ein vorübergehendes zusätzliches Herz zu bekommen. Da jeder der Charaktere seine eigenen Animationen für jede Fähigkeit und jeden Gegenstand hat, den du freischaltest, verliert das Spiel auch nie seine Einzigartigkeit, wenn mehr Spieler auf dem Spielfeld sind.

Ich habe vorhin erwähnt, dass es Bosskämpfe gibt, aber es lohnt sich, sich darüber im Klaren zu sein, dass dies nur flüchtige Teile des Disney Illusion Island-Erlebnisses sind. Die Idee ist, deine Jump'n'Run-Fähigkeiten und -Bewegungen zu nutzen, um mit der Umgebung zu interagieren und dem Feind Schaden zuzufügen. Es gibt keinen wirklichen Kampf an sich, und das nimmt ihnen den Stachel ein bisschen. Aber diese Kämpfe erstrecken sich über mehrere Phasen und verfügen über sehr, sehr einzigartige Mechaniken, also erwarte nicht, dass sie ein Spaziergang im Park sind.

Disney Illusion Island ist zwar kein besonders langes Spiel, aber es ist eines, das sich sofort einprägsam anfühlt. Dlala Studios hat den Charme, den Disney jahrelang vermisst hat, eingefangen und in einem interaktiven Medium angeboten, das immer Spaß macht und vor Charisma nur so strotzt. Man merkt sofort, dass dieses Spiel von einem Team entwickelt wurde, das Disney lebt und atmet, denn Sie werden Schwierigkeiten haben, ein Spiel zu finden, das sich für die Marke authentischer anfühlt als dieses. Egal, ob Sie ein Disney- oder ein Metroidvania-Fan sind, Disney Illusion Island ist auf jeden Fall einen Blick wert.