Disney hat Veröffentlichungstermine für drei neue Star Wars-Filme festgelegt

Disney hat neue Veröffentlichungstermine für drei kommende Star Wars-Projekte bekannt gegeben und uns wissen lassen, wann wir uns das nächste Mal in eine weit, weit entfernte Galaxie auf der großen Leinwand wagen werden.

Wie Variety berichtet, hat Disney jetzt Star Wars-Filme für den 22. Mai 2026, Dezember 2026 und den 17. Dezember 2027 angesetzt. Die Veröffentlichung am 22. Mai sollte am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen, wurde aber seitdem verschoben. Wie bei den Verzögerungen bei Marvel und Avatar sind diese Änderungen der Veröffentlichungstermine auf Produktionsverzögerungen und den anhaltenden Autorenstreik zurückzuführen.

Die Prämissen für diese Star Wars-Filme sind unbekannt, aber wenn man bedenkt, dass sie im Moment ziemlich weit weg sind, können wir uns vorstellen, dass mit der Zeit weitere Details bekannt gegeben werden.

Freust du dich schon auf die neuen Star Wars-Filme von Disney?