Disney hat sowohl Fotos als auch Poster für die Premiere von Willow veröffentlicht

Weniger als einen Monat vor der Premiere von Willow auf Disney+ hat der Streaming-Riese neue Bilder und ein handgemaltes Poster für die Serie veröffentlicht.

George Lucas und Ron Howards klassischer Film von 1988 bekommt 35 Jahre später eine eigene Serie, in der wir Warwick Davis erneut als Willow Ufgood folgen können, wie er das Königreich aus den tückischen Klauen des Bösen retten muss:

"Eine epische historische Fantasy-Serie mit einer modernen Sensibilität, die in einem verzauberten Land von atemberaubender Schönheit spielt, "Willow" bietet eine vielfältige internationale Besetzung mit Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy und Michelle Rejwan als ausführende Produzenten. Die Geschichte begann mit einem aufstrebenden Magier aus einem Dorf in Nelwyn und einem kleinen Mädchen, das dazu bestimmt war, die Reiche zu vereinen, die zusammen dazu beitrugen, eine böse Königin zu zerstören und die Mächte der Dunkelheit zu verbannen. Jetzt, in einer magischen Welt, in der Brownies, Zauberer, Trolle und andere mystische Kreaturen gedeihen, geht das Abenteuer weiter, als eine unwahrscheinliche Gruppe von Helden sich auf eine gefährliche Suche zu Orten weit außerhalb ihres Zuhauses begibt, wo sie sich ihren inneren Dämonen stellen und zusammenkommen müssen, um ihre Welt zu retten.

Das neue Poster ist ein wahr gewordener Traum für uns alle, denen das Original gefallen hat. Handbemalt und mit einem echten 80er-Jahre-Gefühl.

Unten seht ihr die neuen Bilder aus der Serie.

Willow feiert am 30. November auf Disney+ Premiere und bietet neben Warwick Davis auch ein brandneues Ensemble von Schauspielern, darunter Erin Kellyman, Tony Revolori, Rosabell Laurenti Sellers, Dempsey Bryk, Ralph Ineson, Talisa Garcia und Christian Slater.