Disney+ hat seinen teuren Weltraumfilm nach nur sieben Wochen verschrottet

Der kürzlich veröffentlichte Weltraumfilm Crater ist knapp sieben Wochen nach seiner Veröffentlichung von Disneys Streaming-Dienst verschwunden. Die 53-Millionen-Dollar-Produktion ist der nächste Film, der den Kostensenkungsplänen des Unternehmens zum Opfer fällt, die bereits fast 100 Titel aus Abschreibungsgründen aus dem Streaming-Dienst entfernt haben.

Der Film über eine Gruppe von Kindern, die in einer Kolonie auf dem Mond aufwachsen, hat offenbar nie sein Zielpublikum gefunden. Mittelmäßige Einschaltquoten folgten und ob Crater jemals wieder auf Disney+ auftauchen wird, nun, das bleibt abzuwarten. Aber es fühlt sich unwahrscheinlich an. Sehen Sie sich hier den Trailer zum Film an.

Wie denkst du über das plötzliche Verschwinden von Originalfilmen, die nur im Streaming verfügbar sind?