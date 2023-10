Disney hat Pixars Elio um ein ganzes Jahr verschoben

HQ

Nach Elemental Anfang des Jahres haben wir uns darauf gefreut, dass Elio das nächste Kinoprojekt von Pixar wird. Oder zumindest waren wir das, denn der Film wurde nun von Disney um ein ganzes Jahr verschoben.

Laut The Hollywood Reporter sollte der Film am 1. März 2024 debütieren, wurde aber nun auf den 13. Juni 2025 verschoben, was bedeutet, dass der nächste Film des geschichtsträchtigen Animationsstudios stattdessen Inside Out 2 sein wird, der ab sofort am 14. Juni 2024 erscheinen soll.

Aufgrund der anhaltenden Streiks gibt es keine Bestätigung, dass diese Termine feststehen, da Disney kürzlich auch beschlossen hat, den Live-Action-Film Schneewittchen zu verschieben, und wahrscheinlich bald auch die Verschiebung von Deadpool 3 bestätigen wird, der im Mai 2024 debütieren soll, aber noch nicht einmal den Großteil seiner Dreharbeiten abgeschlossen hat.