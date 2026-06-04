Disney hat nach 30 Jahren immer noch keine Investitionen in Disneyland Paris zurückgewonnen

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Über einen Zeitraum von 30 Jahren hat Disney 4,2 Milliarden Dollar in Disneyland Paris investiert, und man könnte meinen, das wäre ein profitables Unterfangen, da das Resort laut neuer Analysen (durch The Guardian) der leistungsstärkste internationale Außenposten ist.

Dennoch hat Disney diese Investition noch nicht zurückgewonnen. Die Analyse zeigt, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordwert von 4 Milliarden US-Dollar erreichte und der operative Gewinn auf 304 Millionen Dollar stieg.

Warum hat Disney also seine Investitionen nicht zurückgeholt? Die Analyse stellt fest, dass die ursprüngliche Finanzierung weiterhin ein Problem darstellt. Der Großteil des Baus im Jahr 1992 wurde durch Kredite finanziert und nicht mit Disneys eigenem Geld, und sie wurden bereits im darauffolgenden Jahr gewarnt, dass die finanzielle Struktur der Kredite das Überleben des Unternehmens bedrohe.

Die Besucherzahlen waren auch nicht immer so gut, denn der Park bevorzugte Englisch statt Französisch und die Ticketpreise waren hoch.

Dennoch wird erwartet, dass der Park irgendwann auf Kosten geht und die großen Investitionen von Disney in den Park zurückgewinnt.