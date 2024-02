Disney hat Goosebumps um eine zweite Staffel verlängert

HQ

Während seiner Winter-Pressetour der Television Critics Association gab Disney bekannt, dass Goosebumps um eine zweite Staffel verlängert wurde. Staffel 2 wird sich Berichten zufolge von der ersten Staffel der Serie unterscheiden, da sie aus acht statt 10 Episoden bestehen wird und einen Anthologie-Ansatz mit einer völlig neuen Besetzung von Charakteren verfolgen wird.

"Die Zuschauer auf der ganzen Welt haben sich in die Gänsehaut, den Nervenkitzel, das Herz und den Humor der Serie verliebt, was sie zu einer der meistgesehenen Shows von Disney Branded Television im letzten Jahr macht", sagte Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television. "Wir können es kaum erwarten, tiefer in den brillanten Geist von R.L. Stine einzutauchen und erneut mit Sony Pictures Television, Scholastic Entertainment und unserem fantastischen Kreativteam zusammenzuarbeiten, um Disney+ für die zweite Staffel ein völlig neues Mysterium zu bringen."

In der Inhaltsangabe für die zweite Staffel der Serie heißt es: "Geschwister im Teenageralter entdecken eine Bedrohung in ihrem Zuhause und lösen eine Kette von Ereignissen aus, die ein tiefgründiges Geheimnis lüften. Während sie in das Unbekannte eintauchen, findet sich das Duo in der Geschichte von fünf Teenagern wieder, die 1994 auf mysteriöse Weise verschwunden sind."



