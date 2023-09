Disney hat einen weiteren Blick auf Wish geworfen

HQ

Es gibt offensichtlich immer noch ein sehr hungriges Publikum für animierte Disney-Filme, denn obwohl Elemental einen langsamen Start hatte, ist dieser Film gewachsen und hat sich zu einem der bisher größten Filme des Jahres 2023 entwickelt. Es besteht also kein Zweifel, dass Disney versuchen wird, diese Art von Erfolg in etwa zwei Monaten zu wiederholen, wenn Wish sein Debüt in den Kinos gibt.

Dieser Film ist eine musikalische Komödie, in der ein junges Mädchen eine Wish macht, die so mächtig ist, dass sie von einer kosmischen Kraft beantwortet wird, die das Gleichgewicht des magischen Königreichs Rosas, in dem sie lebt, stört und sie den Zorn des Herrschers der Region, König Magnifico, auf sich zieht.

In diesem Film werden Ariana DeBose und Chris Pine die Besetzung anführen, wobei Alan Tudyk auch die Hauptrolle spielt, und jetzt wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass die Besetzung auch von Angelique Cabral, Victor Garber und Natasha Rothwell verstärkt wird.

Um alle zu begeistern und auf Wish vorzubereiten, hat Disney jetzt einen neuen Trailer und ein neues Poster veröffentlicht, die Sie unten sehen können. Der Film startet am 22. November 2023.