Disney hat eine Stunde Mon Mothma tanzend aus Andor Staffel 2 veröffentlicht

HQ

Die Zuschauer von Andor Staffel 2 haben sich mehr von dem Knaller gewünscht, der bei der Hochzeit von Mon Mothmas Tochter Leida in Folge 2 gespielt wird, und jetzt haben Disney und Star Wars ihre Gebete erhört.

Auf dem offiziellen Star Wars-YouTube-Kanal könnt ihr euch eine Stunde lang ansehen, in der Mon Mothma zu dem Lied tanzt, das ihr in Episode 2 hört. Dieser Banger ist ein Remix von Niamos! von Nicholas Britell, die in der ersten Staffel des erfolgreichen Star Wars-Prequels spielt.

Das Video hat bereits über 200.000 Aufrufe an einem Tag gesammelt und zeigt, wie viele Menschen mit Mon Mothma feiern wollen. Um ehrlich zu sein, obwohl die Hochzeit für Mon von emotionalen Turbulenzen geprägt war, sah es ansonsten nach einer tollen Zeit aus.

Werbung:

Andor Staffel 2 ist jetzt auf Disney+ zu sehen