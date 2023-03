Disney hat die Veröffentlichungsfenster für kommende Marvel-Shows gezogen

HQ

Disney hat die Veröffentlichungsfenster für viele der kommenden Marvel Cinematic Universe-Shows geändert. Der Streaming-Dienst hat die Informationen zum Veröffentlichungsfenster der kommenden Secret Invasion, What If...? Season 2 und Loki Season 2 geändert, die jetzt alle einfach "Coming Soon to Disney+" sagen.

Was das für die Serie bedeutet, bleibt unklar, aber wenn man bedenkt, dass wir im Fall von Secret Invasion's seit mehreren Monaten einen Trailer haben, muss man sich fragen, ob Disney und Marvel immer noch erwarten, dass die Serie im Frühjahr 2023 erscheinen wird, wie ursprünglich geplant.

Da Disney den Veröffentlichungsplan für kommende MCU-Werke in letzter Zeit geändert hat, insbesondere The Marvels auf November und Blade vollständig aus dem Jahr 2023 verschoben hat, muss man sich fragen, ob diese Änderung des Veröffentlichungsfensters in Kraft getreten ist, damit Marvel während der langen Wartezeit zwischen Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Mai und The Marvels am Ende des Jahres.