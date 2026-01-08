Disney gibt die Hauptbesetzung für das Live-Action-Remake von Tangled bekannt

Es ist kein Geheimnis, dass eines von Disneys nächsten Live-Action-Remake-Projekten Tangled sein wird, aber viel weniger klar ist, wer im Film mitspielen wird. Viele große Namen wurden für die verschiedenen Rollen besetzt, darunter Kathryn Hahn, die als Mother Gothel wieder zu hexenhaften Methoden zurückkehrt, und sogar Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Obwohl wir die feste und vollständige Besetzung noch nicht kennen, hat Disney die beiden Stars enthüllt, die als Hauptdarstellerduo in diesem Film auftreten werden.

Teagen Croft (Raven aus Titans ) wird die Hauptrolle des Rapunzel im Projekt übernehmen und wird von Milo Manheim (Thanksgiving ) als Flynn Rider begleitet.

Weitere Informationen wurden bisher nicht geteilt, außer der Tatsache, dass der Film schließlich in die Kinos kommen wird, was bedeutet, dass er nicht das gleiche Schicksal wie Peter Pan & Wendy nur auf Disney+ erleiden wird, zum Beispiel.