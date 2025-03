Disney gewinnt das Vertrauen der Kinokassen zurück, aber nicht das der Kritiker: Drei Jahre ohne einen Oscar für den besten Animationsfilm zu gewinnen

HQ

Obwohl Disney in den letzten zwei Jahren bei den Mega-Blockbustern wieder an Beliebtheit gewonnen zu haben scheint, scheint es etwas von dem besonderen Licht verloren zu haben, das seine Animationsfilme immer umgab. Zumindest in den Augen der Hollywood-Kritiker, die diese Woche die Oscar-Verleihung abhielten, bei der Disney erneut eine Statuette in der Kategorie "Bester Animationsfilm" verpasst hat. Zum dritten Mal in Folge.

Es mag für viele lächerlich erscheinen, aber dies ist die längste Lücke in dieser Kategorie in der Geschichte des Unternehmens Mickey Mouse. In den letzten drei Jahren waren die Gewinnerfilme Pinocchio (Guillermo del Toro), Der Junge und der Reiher (Studio Ghibli, Hayao Miyazaki) und Flow, letzter Sonntag. Der dialogfreie Film unter der Regie von Gints Zilbalodis über das schwarze Kätzchen schnappte sich den Ruhm von Inside Out 2, obwohl er im letzten Jahr der umsatzstärkste Film war.

Wir wissen nicht, ob es sich um eine kreative Krise innerhalb des Unternehmens handelt, und es ist möglich, dass die Gewinne die Traurigkeit über den Nichtgewinn eines Oscars überdecken. Aber wir alle wissen, dass Prestige in bestimmten Bereichen mehr wert ist als alles Geld der Welt.