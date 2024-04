Disney+ geht gegen das Teilen von Konten vor

HQ

Bald wird es für diejenigen, die Abonnenten von Disney+ sind und mit anderen teilen, anders sein. Ab Juni wird der Streaming-Dienst diesbezüglich deutlich strengere Regeln einführen und wie Netflix die Möglichkeit einschränken, sich von mehreren verschiedenen Orten aus einzuloggen.

Disney-CEO Bob Iger kündigte dies in einem Interview mit CNBC an, in dem er auch erwähnte, dass sie den Test zunächst in einigen Märkten einführen werden, ihn dann aber im September weltweit einführen werden.

Sollten Sie dann Ihr Konto mit mehreren Benutzern teilen wollen, ist dies legal möglich, natürlich gegen einen geringen Aufpreis. Wie hoch diese Gebühr genau sein wird, wird jedoch nicht erwähnt.

Was hältst du davon, dass Disney+ beim Teilen von Konten härter wird?