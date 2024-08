Disney geht ab nächstem Monat gegen Passwort-Sharer vor

HQ

Für diejenigen, die ihr Konto auf Disney+ mit Freunden und Bekannten teilen, wird es in Zukunft noch viel schwieriger sein. Dies wird von Disney angekündigt, das erwähnt, dass sie ab September eine viel härtere Linie gegen diese Personen einschlagen werden.

Was genau dazu gehört, wird nicht bekannt gegeben, aber der Top-Manager des Unternehmens, Bob Iger, erwähnt, dass sie sich genauer angesehen haben, wie Netflix seine Probleme gelöst hat, um mehr zahlende Abonnenten zu gewinnen. In einer kürzlichen Telefonkonferenz, über die The Verge berichtete, sagte Iger Folgendes über die Situation:

"Ich habe wirklich sehr, sehr viel Respekt vor dem, was sie erreicht haben. Wenn wir nur das erreichen können, was sie erreicht haben, wäre das großartig."

Darüber hinaus planen sie auch Preiserhöhungen, was sich jedoch bisher auf den US-Markt auswirken wird. Ob die Preiserhöhung also auch unsere Gewässer erreicht, bleibt abzuwarten.

Teilen Sie Passwörter auf Disney+?