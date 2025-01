Disney+ erweitert mit Unterstützung für HDR10+

HQ

Genau wie einige seiner Konkurrenten plant Disney+ nun die Unterstützung für HDR10+, den von Samsung entwickelten offenen HDR-Standard. Zuvor bot die Plattform nur Dolby Vision an, was bei vielen Nutzern mit Samsung-Fernsehern zu Problemen geführt hat. Mit der HDR10+-Unterstützung tritt Disney+ in die Fußstapfen von Apple, Paramount und Amazon, die alle seit langem sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützen. Das genaue Datum, an dem die HDR10+-Unterstützung auf Disney+ implementiert wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

