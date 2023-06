Disney erwägt ein filmisches Universum für König der Löwen

HQ

Ob Sie es glauben oder nicht, einer der größten Filmerfolge in der Geschichte der Welt ist Disneys Live-Action-Remake von Der König der Löwen mit weit über 1 Milliarde Dollar an Ticketverkäufen. Sicherlich keine geringe Summe, und Disney gab schnell grünes Licht für eine Fortsetzung - Mufasa: Der König der Löwen, die irgendwann im nächsten Jahr Premiere haben wird.

Aber mit etwas Glück (je nachdem, wen man fragt) könnte Disney den König der Löwen in ein eigenes Filmuniversum im Star Wars-Stil verwandeln - groß, episch und voller Intrigen. Dies wurde in einem Interview mit der New York Times verraten, in dem Disney-CEO Sean Bailey beschrieb, dass es in "The Lionverse" viel Raum für neue Geschichten gibt.

Natürlich hängt viel davon ab, wie gut die Fortsetzung im nächsten Jahr abschneidet, aber auf dem Papier klingt es nicht unmöglich. Immerhin bekam der ursprüngliche Zeichentrickfilm drei Filmfortsetzungen und eine TV-Serie.

Willst du ein Lionverse sehen?