Disney erstellt den internen KI-Chatbot DisneyGPT für die Nutzung durch Mitarbeiter

Disneys neue Investition in KI scheint bereits die Früchte seiner Arbeit zu zeigen, da eine neue interne Nutzung für KI durch das DisneyGPT-Modell gefunden wurde, das von Mitarbeitern bei The Mouse genutzt wird. Dieser Chatbot soll bei internen Anfragen, beim Erstellen von IT-Support-Tickets, beim Einsehen des Unternehmensverzeichnisses oder bei der Analyse von Projekten helfen.

Über BusinessInsider wurde dieser Chatbot in seiner Beta-Phase vorgestellt und wird als "neuer Produktivitätspartner" beschrieben, der darauf ausgelegt ist, "die Magie deiner Fantasie freizusetzen." Er fragt die Nutzer, ob sie bereit für Abenteuer sind, und ist vollgepackt mit einer Sammlung von Walt-Disney-Zitaten, die bereit sind, den Mitarbeitern vorgeworfen zu werden.

Ein neuer, leistungsfähigerer Chatbot ist ebenfalls in Arbeit, den Disney J.A.R.V.I.S. nennen wird. Dieses Tool soll fortschrittlicher sein als DisneyGPT und wird Aufgaben für Mitarbeiter erledigen können, aber dieser Bot befindet sich offenbar noch in einem frühen Stadium. Ein hochrangiger Mitarbeiter sagte, es sei noch nicht "vollständig ausgereift".

Selbst während der Widerstand gegen KI weiterhin stattfindet, scheint es, als würden Unternehmen darum wetteifern, wer als Erster die Effizienz dieser neuen Technologie maximieren kann. Disney hat zu diesem Bericht nicht auf einen Kommentar reagiert, aber es scheint, dass die jüngsten Investitionen voll und ganz auf KI setzen.

