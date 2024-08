Disney+ erhält eine Preiserhöhung in den USA

HQ

Es ist sehr üblich, dass die Preise von Streaming-Diensten erhöht werden, was Leute in der Spielebranche kürzlich erlebt haben, als Microsoft Pläne ankündigte, den Preis für den Game Pass zu erhöhen. Jetzt wird auch der Unterhaltungssektor einen Anstieg verzeichnen, da Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst erhöhen wird.

Zugegeben, diese Preiserhöhung wird es nur in den USA geben, aber dies ist zweifellos ein sehr klares Zeichen dafür, was auch im Rest der Welt kommen wird, da die Preiserhöhung tatsächlich überraschend hoch ist.

Laut Variety wird festgestellt, dass die werbefinanzierte Version von Disney+ von 7,99 $ auf 9,99 $ steigt, die werbefreie Version von 13,99 $ auf 15,99 $, die werbefreie Version von Hulu von 7,99 $ auf 9,99 $ und die werbefreie Version von 17,99 $ auf 18,99 $. Das Paket, das Disney+, Hulu und ESPN+ zusammenbringt, steigt um 2 US-Dollar und das kombinierte Paket von Disney+ und Hulu steigt ebenfalls um 1 US-Dollar. Das einzige Paket, das gleich bleibt, ist das Disney+-, Hulu- und Max-Paket, das mit Werbung 16,99 $ und ohne Werbung 29,99 $ kostet.

Auch hier passiert das alles in den USA, aber da Disney+ ein globaler Streamer ist, werden diese Änderungen zweifellos auch den Rest der Welt betreffen, also bereiten Sie sich darauf vor, mehr für einen Streamer bezahlen zu müssen, der in der Regel jeden Monat nur eine sehr begrenzte Menge an neuen und originellen Inhalten anbietet.