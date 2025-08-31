Disney enthüllt Hexed

Disney hat den Vorhang für seinen nächsten großen Animationsfilm gelüftet - Hexed. Der Film wurde während der vollgepackten D23 Expo vorgestellt und erhielt sowohl von Fans als auch von Branchenbesuchern eine herzliche Resonanz.

Das Projekt wird von den erfahrenen Disney-Regisseuren Josie Trinidad und Byron Howard Hand geleitet, zu deren Lebensläufen Zootopia und Ralph Breaks the Internet sowie Encanto und das kommende Vaiana 2 gehören.

Produzent Jared Bush beschreibt die Geschichte als eine Mischung aus Magie und emotionalem Gewicht: eine Geschichte über das Annehmen von Unterschieden und wie Familien sie gemeinsam bewältigen. Frühe Konzeptzeichnungen und das lebendige Logo des Films enthüllen eine farbenfrohe Fantasiewelt, die an Encanto und Raya und den letzten Drachen erinnert.

Hexed soll im November nächsten Jahres in den Kinos Premiere feiern. Disney hat die Prämisse des Films wie folgt angeteasert:

"Disneys Hexed, der im Herbst 2026 in die Kinos kommt, ist ein brandneuer Originalfilm, der einem unbeholfenen Teenager und seiner Typ-A-Mutter folgt, die entdecken, dass das, was ihn ungewöhnlich macht, vielleicht nur magische Kräfte sind, die ihr Leben - und eine geheime Welt der Magie - auf den Kopf stellen."

Mit Magie, Familiendramen und einem Hauch von Disney-Farben könnte Hexed das nächste animierte Phänomen des Studios werden.