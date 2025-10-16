Disney+ enthüllt ersten Trailer zur Entstehungsdokumentation "Avatar"

Avatar: Fire & Ash ist jetzt nur noch ein paar Monate entfernt, aber wenn du etwas früher nach Pandora reisen möchtest und es dir nichts ausmacht, Menschen mit Punkten auf ihren Gesichtern anstelle von blauen Außerirdischen zu sehen, dann solltest du dir Fire And Water: Making The Avatar Films nächsten Monat ansehen.

Erst letzte Woche sprach Zoe Saldaña über die Idee einer Avatar-Dokumentation, und entweder wusste sie mehr, als sie zugab, oder James Cameron beschloss, das Ding unglaublich schnell auf die Beine zu stellen.

Der Trailer für die Doku-Serie, den ihr euch unten ansehen könnt, zeigt größtenteils Filmmaterial von der Entstehung des zweiten Avatar-Films, The Way of Water. Hoffentlich wird es auch einige Aufnahmen des Originalwerks geben, um zu zeigen, wie sich die Technologie, die Pandora zum Leben erweckt, im Laufe der Zeit verändert hat.

Fire And Water: Making The Avatar Films debütiert am 7. November auf Disney+.