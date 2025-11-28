Disney+ enthüllt die Episodennamen der zweiten Staffel von Percy Jackson and the Olympians '

HQ

Disney+ hat für Dezember 2025 kein großes neues Line-up geplant (auch wenn wir erwarten, dass Tron: Ares das irgendwann etwas ändert ), aber eine der tatsächlich geplanten neuen Ergänzungen ist die zweite Staffel von Percy Jackson and the Olympians. Der Stream beginnt am 10. Dezember, und da das bevorsteht, wurden nun die Episodennamen für die kommende Staffel geteilt.

Die Staffel umfasst acht Episoden und beginnt mit einer zweiteiligen Premiere, bevor jede Woche neue Kapitel beginnen. Das sollte bedeuten, dass die zweite Staffel am 21. Januar endet. Was die Episodennamen angeht, so lauten sie wie folgt.



Ich spiele Völkerball mit Kannibalen



Dämonentauben-Angriff



Wir gehen an Bord der Princess Andromeda



Clarisse sprengt alles in die Luft



Wir checken im Spa & Resort von C.C. ein



Niemand bekommt das Fleece



Ich gehe mit dem Schiff unter.



Das Vlies wirkt zu gut



Unten sehen Sie einen Trailer zur kommenden Staffel, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie bieten wird.