News
Percy Jackson and the Olympians
Disney+ enthüllt die Episodennamen der zweiten Staffel von Percy Jackson and the Olympians '
Die Show kehrt am 10. Dezember zurück.
HQ
Disney+ hat für Dezember 2025 kein großes neues Line-up geplant (auch wenn wir erwarten, dass Tron: Ares das irgendwann etwas ändert ), aber eine der tatsächlich geplanten neuen Ergänzungen ist die zweite Staffel von Percy Jackson and the Olympians. Der Stream beginnt am 10. Dezember, und da das bevorsteht, wurden nun die Episodennamen für die kommende Staffel geteilt.
Die Staffel umfasst acht Episoden und beginnt mit einer zweiteiligen Premiere, bevor jede Woche neue Kapitel beginnen. Das sollte bedeuten, dass die zweite Staffel am 21. Januar endet. Was die Episodennamen angeht, so lauten sie wie folgt.
- Ich spiele Völkerball mit Kannibalen
- Dämonentauben-Angriff
- Wir gehen an Bord der Princess Andromeda
- Clarisse sprengt alles in die Luft
- Wir checken im Spa & Resort von C.C. ein
- Niemand bekommt das Fleece
- Ich gehe mit dem Schiff unter.
- Das Vlies wirkt zu gut
Unten sehen Sie einen Trailer zur kommenden Staffel, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie bieten wird.
HQ