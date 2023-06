Disney Dreamlight Valley Roadmap für 2023 bestätigt Vanellope und Belle

HQ

Gameloft hat auch seine Pläne für die zweite Hälfte des Jahres 2023 für Disney Dreamlight Valley skizziert. Wie aus einer Roadmap hervorgeht, wissen wir, was im Juni, im Sommer, im September und Ende 2023 auf uns zukommt.

In diesem Monat wird das Update The Remembering eintreffen, das das Geheimnis von The Forgetting lüften soll. Uns wird gesagt, dass wir im Rahmen dieser Ergänzung Träume dekorieren können. Die Star Path werden hier auch versuchen, Disneys 100-jähriges Jubiläum zu feiern, wobei dies bis zum September-Update läuft.

Im Sommer folgt ein Update, das eine neue Funktion mit sich bringt, die es den Spielern ermöglicht, Preise im Spiel zu gewinnen, sowie Wreck It Ralph's Vanellope von Schweetz, die als neue Dorfbewohnerin im Titel debütiert.

Der September wird Disney Princess Belle zusammen mit einem völlig neuen Reich bringen. Die Star Path wird hier auch gruselige Leckereien enthalten, um das bevorstehende Halloween zu feiern.

Zu guter Letzt können wir uns zu unbestimmten Zeitpunkten im Rest des Jahres auf neue Charaktere, neue Grenzen, Multiplayer, eine neue Royal Tool und einige andere Goodies freuen.