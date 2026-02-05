Disney Dreamlight Valley erscheint am 25. März auf der Nintendo Switch 2

HQ

Disney Dreamlight Valley hat uns während des Nintendo Direct Partners Showcase endlich ein Veröffentlichungsdatum für seine Nintendo Switch 2-Version genannt. Der Disney-Titel, der die besten Simulatoren mit entspannten Spielen kombiniert, macht den Sprung auf Nintendos neue Plattform. Obwohl diese Version bereits bestätigt war, wissen wir nun endlich, an welchem Tag wir die verbesserte Version dieses niedlichen Spiels spielen können: der 25. März.

Wirst du mit diesem Titel den Sprung zur Nintendo Switch 2 wagen?