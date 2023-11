Disney-Chef sagt, dass sowohl Frozen 3 als auch 4 in Arbeit sind

HQ

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Elsa und... Tja, wer ist sonst noch im Film zu sehen. Während Good Morning America enthüllte Bob Iger, dass dem bereits bestätigten Frozen 3 ein vierter Film folgen wird.

"Die Eiskönigin 3 ist in Arbeit, und es könnte auch eine Eiskönigin 4 geben. Aber zu diesen Filmen habe ich im Moment nicht viel zu sagen. Aber Jen Lee, die das Original "Die Eiskönigin" und "Die Eiskönigin 2" geschaffen hat, arbeitet mit ihrem Team bei Disney Animation nicht nur an einer, sondern an zwei Geschichten."

Disney hat viele Fortsetzungen in Arbeit, da sowohl Toy Story 5 als auch Zootopia 2 bereits bestätigt sind.