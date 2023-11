Disney-CEO Bob Iger macht keinen Rückzieher bei Fortsetzungen

HQ

Disney hatte kein gutes Jahr, wenn es um die Kinokassen geht. Marvel-Projekte und ihre Animationsfilme haben es nicht geschafft, wirklich Geld zu scheffeln, und selbst mit Hunderten von Millionen Dollar, die verdient wurden, hat kein Film die Milliarden-Dollar-Marke durchbrochen, das erste Mal seit 2014, dass Disney dies nicht geschafft hat.

Bog Iger, der CEO von Disney, sprach ein wenig über das enttäuschende Jahr, aber es sieht nicht so aus, als wolle er davon abrücken, Fortsetzungen herauszubringen. "Ich denke, ich möchte mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Fortsetzungen mache", sagte er.

"Einige von ihnen haben sich außerordentlich gut geschlagen. Und es waren auch gute Filme. Ich denke, es muss einen Grund geben, es zu schaffen, jenseits des Kommerzes. Man muss eine gute Geschichte haben. Und wir haben zu viele gemacht. Das heißt nicht, dass wir sie nicht weiter herstellen werden."

Ein Großteil der Kritik, die Disney entgegengebracht wurde, hat mit dem ständigen Bedürfnis zu tun, einen Film zu einem Franchise zu machen. Spoilerwarnung für Wish, aber selbst dieser Film - der ziemlich losgelöst von den anderen Animationsfilmen der Firma zu sein scheint - versucht, jeden Film vorher miteinander in Verbindung zu bringen. In Zukunft werden wir Toy Story 5, Die Eiskönigin 3 und weitere Fortsetzungen sehen, es ist also klar, dass Iger zumindest vorerst nicht nachgeben wird.

Danke, Deadline.