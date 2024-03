Disney-CEO Bob Iger glaubt nicht an Marvel-Müdigkeit

HQ

Disney-CEO Bob Iger hat seit seiner Rückkehr einige große Veränderungen vorgenommen. Entlassungen, Disney+ bekommt Werbung und die Verkürzung der Anzahl der MCU-Projekte pro Jahr sind einige der Highlights, aber selbst nachdem er ein paar Projekte abgesagt hat, glaubt Iger immer noch nicht, dass die Leute müde sind, wenn es um Superheldenfilme geht.

"Viele Leute denken, dass es die Müdigkeit des Publikums ist, es ist nicht die Müdigkeit des Publikums. Sie wollen großartige Filme. Und wenn du es großartig baust, werden sie kommen und es gibt unzählige Beispiele dafür", sagte er (danke, The Hollywood Reporter). "Einige sind unsere, andere andere. Oppenheimer ist ein perfektes Beispiel dafür. Einfach ein fantastischer Film."

"Fokus ist wirklich wichtig" Iger fuhr fort. "Wir haben den Output von Marvel reduziert, sowohl die Anzahl der Filme, die sie machen, als auch die Anzahl der TV-Shows, und das wird wirklich kritisch, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Team. Ich fühle mich gut mit dem geistigen Eigentum, das wir machen. Ich habe über viele der Projekte gesprochen. Wir blicken wirklich Jahre in die Zukunft. Und es ist iterativ. Du schaust dir nicht nur die Filme an, die du machst, du schaust dir jeden Teil dieses Prozesses an, wer die Regisseure sind, wer gecastet wird, ich lese Drehbücher, ich persönlich schaue mir Filme drei- bis fünfmal mit dem Team an und schaffe einfach eine Kultur der Exzellenz und des Respekts, was in der kreativen Community wirklich wichtig ist."

Wir sind uns nicht sicher, wie die MCU-Version von Oppenheimer aussehen wird, aber es scheint, dass Qualität vor Quantität von nun an Disneys Ansatz sein wird. Ob das tatsächlich zu einem Erfolg an den Kinokassen führen wird, ist nicht bekannt.