Disney+ bringt im November die werbefinanzierte Stufe nach Großbritannien und Europa

HQ

Disney hat angekündigt, die werbefinanzierte Stufe von Disney+ endlich auf den britischen und europäischen Markt zu bringen. Der Plan, der im November auf den Markt kommen soll, beginnt bei 4,99 £ / 5,99 € und ist bereits ab dem 1. November verfügbar.

Die Pressemitteilung, die die Ankunft des Plans ankündigt, verrät auch, dass Disney+ im Dezember eine Reihe neuer Stufen für Abonnenten in ganz Europa anbieten wird und dass der Preis der Premium-Stufe ohne Werbung ebenfalls im Dezember steigen wird, es sei denn, Abonnenten entscheiden sich für einen Wechsel zu einem günstigeren Modell.

Was dies wirklich bedeutet, wird das derzeit verfügbare Abonnement in diese teurere Premium-Stufe geändert, aber wenn Sie nicht mehr Cent in die Taschen von Bob Iger und Disney stecken möchten, wird es eine neue Option namens Standard geben, die zum derzeit verfügbaren Preis für den Dienst liegt. Um an diesem Abonnement teilnehmen zu können, müssen Sie Ihre Abonnementstufe im Dezember anpassen, andernfalls geht Disney davon aus, dass Sie ihnen mehr zahlen möchten.

Im Wesentlichen wird Disney+ in Großbritannien wie folgt bepreist: